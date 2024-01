La Russie entend augmenter ses exportations de gaz via gazoduc et de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2024, grâce au démarrage de nouvelles usines de production de GNL et à l’augmentation des volumes fournis à l’Asie, a indiqué, jeudi, le vice-premier ministre russe chargé de l’énergie, Alexandre Novak.

“Selon nos estimations pour 2024, les exportations de gaz via gazoduc augmenteront de 11% en glissement annuel pour atteindre 108 milliards de mètres cubes, (…) tandis que celles de gaz liquéfié augmenteront de 14% pour atteindre 38 millions de tonnes”, a-t-il souligné dans un article publié par le magazine russe “Energy Policy”.

Selon M. Novak, l’augmentation des exportations de gaz par gazoduc sera favorisée par “l’augmentation progressive de la capacité du gazoduc Force de Sibérie (qui transporte du gaz vers la Chine) aux niveaux prévus”.

Le niveau de production de gaz à la fin de l’année écoulée s’élevait à 636,7 milliards de m3, soit 5,5% de moins que l’année d’avant, tandis que la production de gaz des champs offshore à la fin de 2023 a augmenté de 10,9% (à 34,5 milliards de m3), a-t-il écrit.

Au cours de la période indiquée, les exportations de gaz via gazoduc s’élevaient à 91,4 milliards de m3, contre 43,6 milliards de m3 pour les exportations de gaz liquéfié, précise-t-on de même source.