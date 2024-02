Le secrétaire d’Etat chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane a inauguré, lundi après-midi, la première centrale solaire photovoltaïque à Djerba et dans le sud-est.

Située dans la délégation d’Ajim, cette centrale de 1 MW fournira de l’électricité à 500 logements et permettra de contribuer à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, a indiqué le promoteur de ce projet, Jamil Maamer.

Moyennant un coût d’investissement de 3 millions de dinars, cette station, qui s’étend sur une superficie de 1,5 hectare, est composée de près de deux mille pannaux solaires d’une capacité de 510 watts.

Selon Maamer, le prix de vente de l’électricité par la STEG sera fixé à 200 millimes alors que le coût de la production de l’électricité à partir du gaz naturel atteint 300 millimes.

Lors d’un atelier de travail organisé pour présenter ce projet, le Directeur Général de l’électricité et de la transition énergétique au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Belhassen Chiboub a déclaré aux médias que ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables visant la réduction du déficit énergétique qui a atteint dans notre pays 50%, l’amélioration de l’indépendance énergétique et la réalisation de l’objectif de production de 35% de l’électricité, à partir des énergies renouvelables d’ici 2035, ce qui nécessite près de 5 mille mégawatts.

Pour atteindre ces objectifs, selon le responsable, il faut réaliser de grands projets de production de l’électricité.

Chiboub a fait savoir que les appels d’offres relatifs aux nouveaux projets portent actuellement sur 1700 mégawatts dont un projet portant sur 500 mégawatts, un autre de 100 mégawatts à Metbasta et deux projets de 50 mégawatts à Tozeur et Sidi Bouzid en cours de finalisation.

Il a précisé que le programme de production de l’électricité à partir des énergies renouvelables s’articule autour de 3 systèmes en l’occurrence le système de l’autoproduction, celui des concessions et le système des autorisations destiné à l’investisseur tunisien de manière à lui permettre d’acquérir une expérience dans ce domaine.