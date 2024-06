Les projets de décarbonation et de digitalisation lancés par les entreprises industrielles sont désormais éligibles aux aides accordées par Le Bureau de Mise à Niveau (BMN), a annoncé, mardi, l’UTICA.

L’objectif est d’améliorer la compétitivité et la productivité de ces entreprises, de réduire leur empreinte carbone et renforcer leurs capacités d’exportation vers le marché Européen pour faire face à l’entrée en vigueur du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union Européenne, en plus de l’incitation à la maitrise de la consommation d’énergie et l’accélération de la digitalisation des entreprises industrielles, a expliqué le patronat, dans un communiqué.

En ce qui concerne les projets de décarbonisation, les aides couvrent les investissements matériels (Equipements de récupération de chaleur, les procédés de recyclage ou d’utilisation de matière recyclée conduisant à une réduction de gaz à effet de serre, les équipements menant à une réduction des émissions de CO2 par passage à l’énergie électrique…), et les investissements immatériels (Etude diagnostic, Certifications ISO 14067, ISO 14001, ISO 50001,…, Logiciels de suivi de l’émission carbone,…).

Le déblocage des primes s’effectue en quatre tranches au plus et en exigeant un taux de réalisation minimal de 30% pour le premier déblocage, et de plus de 60% pour le troisième déblocage.

S’agissant des projets de digitalisation, ils couvrent des investissements matériels, à savoir le Matériel de production à commande programmable ou numérique (Cobots,), les équipements de fabrication additive, le Matériel informatique, réseaux LPWAN, ainsi que des investissements immatériels (Diagnostic et plan numérique, Solutions d’apprentissage automatique, Développement logiciels MES, CAO…).

Les différents investissements matériels, dans ce cadre, bénéficient d’une prime de l’ordre de 50% du coût retenu, avec un plafond de 100.000 dinars par entreprise, renouvelable tous les 5 ans.

Les investissements immatériels réalisés, quant à eux, ils bénéficient d’une prime à hauteur de 70% du coût retenu avec un plafond de 70.000 dinars par entreprise, renouvelable tous les 5 ans.