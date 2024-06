Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, appelle à un changement de perception de l’Afrique, soulignant son immense potentiel et ses opportunités d’investissement.

Dans un discours prononcé à Chatham House, M. Adesina a mis en avant les atouts du continent : une population jeune et dynamique, un riche potentiel en énergies renouvelables, une biodiversité abondante, une intégration régionale croissante et des solutions innovantes pour exploiter ses ressources naturelles.

Malgré les défis persistants tels que le chômage des jeunes, la pauvreté, l’endettement et l’instabilité politique, M. Adesina a réfuté l’idée selon laquelle l’Afrique est un investissement risqué, citant des études démontrant des taux de défaut de paiement sur les prêts d’infrastructure inférieurs à ceux d’autres régions.

Il a plaidé pour une augmentation des financements concessionnels et du financement du secteur privé, et a salué l’approbation récente d’une augmentation de capital de 117 milliards de dollars par la Banque africaine de développement.

Parmi les réalisations de la Banque, M. Adesina a cité le lancement réussi d’une émission de capital hybride durable, l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique (AGIA) et le projet “Desert to Power” de 20 milliards de dollars.

Il a également souligné l’importance de l’exploitation du potentiel de la jeunesse africaine et de l’autonomisation des femmes à travers des initiatives telles que l’Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA).

M. Adesina a conclu son discours en réaffirmant sa conviction que l’Afrique est sur la voie de la prospérité et qu’elle deviendra un pivot majeur de l’économie mondiale.