Une séance de travail a été organisée, lundi à Tunis, entre la ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi et une délégation de haut niveau de la Banque africaine de développement (BAD), actuellement en visite à Tunis.

A cette occasion, Ouerghi a passé en revue les principales réformes engagées par le gouvernement tunisien, pour accélérer le rythme de la croissance, préserver les grands équilibres financiers et améliorer la situation sociale.

Il s’agit principalement des réformes ayant trait à l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, outre les programmes de réformes et de développement de la gouvernance des entreprises publiques et, l’élargissement des domaines de la numérisation, ainsi que la réforme de l’administration et l’amélioration de ses performances.

La ministre a également souligné les grandes orientations de développement pour les dix prochaines années et les domaines sur lesquels il faut se focaliser, entre autres, l’économie verte, les énergies renouvelables, les infrastructures, le développement humain et social, le développement régional, la numérisation et la lutte contre les impacts du changement climatique et de la sécurité alimentaire.

Elle a exprimé le souhait de poursuivre l’appui de la BAD à ces réformes et orientations prioritaires, qui sont conformes à la stratégie de la Banque pour les dix prochaines années.

Pour sa part, la cheffe de la délégation de la Banque a affirmé que cette visite s’inscrit dans le cadre de l’examen périodique de l’état d’avancement des projets financés par la Banque tout en prenant en connaissance d’une manière approfondie des programmes des réformes et des objectifs de développement de la Tunisie pour la prochaine période.

Elle a réitéré, à cette occasion, l’engagement de la BAD à renforcer sa coopération avec la Tunisie qui représente l’un de ses principaux partenaires.

Le ministère de l’Économie a indiqué dans son communiqué que la délégation effectuera des visites de terrain pour prendre connaissance de certains projets en cours d’exécution dans les gouvernorats de Kairouan, Zaghouan et Bizerte, dans certains secteurs, en particulier, le domaine agricole, les infrastructures et certains projets pilotes privés, financés par la BAD dans le cadre de l’initiative ” Souk At-tanmia “.