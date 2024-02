La facilitation des procédures des marchés publics dans les secteurs de la jeunesse et des sports et la révision des lois régissant ce domaine ont été au centre d’une séance de travail tenue mercredi au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports.

La séance présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a permis de discuter des textes réglementaires et des difficultés rencontrées dans le domaine du contrôle des marchés publics.

Un aperçu a été également donné sur le cadre juridique des marchés publics et sur la composition de la commission ministérielle de contrôle des marchés publics, ses domaines d’intervention et les principaux problèmes auxquels elle est confrontée conduisant souvent au report de l’examen des dossiers qui lui sont présentés et entravant la réalisation des opérations.

Ont été présentées à cette occasion, les principales propositions de révision qui devraient être incluses dans le projet du nouvel arrêté relatif à l’organisation des marchés publics et visant à rationaliser davantage les marchés publics et à réduire leurs procédures, en plus d’améliorer leur qualité à travers le mécanisme de l’offre la plus avantageuse.

Le ministre a souligné, à ce propos, l’importance d’œuvrer pour surmonter de nombreux problèmes et faciliter les procédures, à travers notamment la modification de la législation relative aux marchés publics, ce qui donnera plus d’efficacité et de crédibilité et accélèrera la mise en œuvre des projets programmés.