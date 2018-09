Tarak Chérif et Samir Majoul sont en train de briser petit-à-petit la glace entre leurs organisations respectives. En effet, le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) ont depuis neuf mois de discrets et réguliers échanges.

Les deux hommes ont entamé ce dialogue secrètement dès le lendemain de l’élection de Samir Majoul à la tête de la centrale patronale historique en janvier 2018. Quatre jours seulement après cette élection, Samir Majoul et Tarak Chérif ont dîné ensemble, avec deux amis, dans un restaurant de Tunis. Depuis, le dialogue entre les présidents de la CONECT et de l’UTICA s’est poursuivi. Il pourrait à terme être formalisé et officialisé.