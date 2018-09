Le ministère de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises et la Commission africaine des ressources humaines, des sciences et des technologies ont convenu d’organiser un atelier de travail en décembre 2018, pour l’élaboration d’une stratégie permettant l’installation d’un siège de l’Organisation Africaine de la propriété intellectuelle en Tunisie en 2019, selon un communiqué publié jeudi par le ministère.

Cet accord fait suite à une rencontre tenue mercredi, entre le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises Slim Feriani et la commissaire africaine chargée des ressources humaines, des sciences et des technologies, Sarah Anyang Agbor, en visite officielle en Tunisie du 17 au 20 septembre à Tunis, d’après la même source.

La responsable africaine accompagnée d’une haute délégation de l’Union Africaine s’est notamment rendue lors de cette visite en Tunisie, au pôle technologique de Borj Cedria et à l’INNORPI.