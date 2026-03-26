Le directeur du bureau régional pour les pays arabes à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) Georges Ghandour, a qualifié l’expérience de la Tunisie en matière de protection de la propriété intellectuelle de pionnière à l’échelle mondiale, soulignant que l’état tunisien possède les capacités humaines et l’expertise requise pour exceller à l’échelle régionale et internationale.

Ghandour a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge de sa participation jeudi à Tunis à un séminaire organisé par l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INORPI) en collaboration avec l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) que la Tunisie est apte à favoriser l’échange d’expertises et à transférer son savoir-faire aux pays du sud dans le domaine de protection de la propriété intellectuelle, rappelant les liens étroits de l’organisation avec l’Institut.

Il a affirmé que la participation de l’OMPI à ce séminaire de sensibilisation sur “l’innovation, la propriété intellectuelle, la santé et la sécurité professionnelle”, qui se tient les 26 et 27 mars courant, illustre les liens de coopération solides entre l’organisation et l’INNORPI.

“Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet présenté par la Tunisie à l’OMPI sur la protection de la propriété intellectuelle liée à une approche qui tend à réduire les accidents de travail et à garantir la sécurité professionnelle” a-t-il relevé, ajoutant que ce projet a été officiellement adopté par l’organisation.

Ghandour a relevé que le nombre de décès et d’accidents mortels liés à l’absence de sécurité professionnelle est estimé à 3 mille cas par an, mise à part la propagation de certaines maladies professionnelles et d’accidents graves au niveau mondial, précisant que la propriété intellectuelle joue un rôle important dans ce secteur vital.

Ce séminaire comprend un programme de formation des formateurs et plusieurs réunions qui visent à élaborer un plan stratégique liant la propriété intellectuelle à la sécurité professionnelle, selon la même source.