L’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) et l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) France ont récemment signé leur programme de travail 2026–2027.

Ce programme porte sur trois axes majeurs à savoir l’animation de l’Alliance francophone de la propriété intellectuelle et le partage d’expertise en matière de propriété intellectuelle, notamment à travers des actions de formation, a rapporté l’INNORPI.

Cet accord porte également sur la promotion de la propriété intellectuelle.

En effet, la signature du programme en question intervient suite à une visite effectuée par une délégation tunisienne de l’INNORPI, menée par son Directeur général, Nafâa Boutiti, au début de 2026, en France, à l’occasion de la tenue de la commission mixte annuelle (INNORPI/INPI).

La réunion de la commission a permis de dresser le bilan des actions menées et de définir ensemble des priorités à venir.

La même source a rappelé que la rencontre s’inscrit dans le cadre d’un partenariat ancien et constructif entre les deux offices, dont la coopération s’est encore renforcée avec la création de l’Alliance francophone de la propriété intellectuelle, inaugurée en octobre 2024.

Et d’ajouter que l’INNORPI participe à l’ensemble des rencontres et des travaux, contribuant ainsi au dynamisme et au rayonnement de l’Alliance.