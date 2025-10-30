Un séminaire sur le thème « La protection des droits de la propriété intellectuelle : un levier pour l’export » se tiendra le mercredi 5 novembre 2025 à Tunis.

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) avec l’appui du Ministère du Commerce et du Développement des Exportations, cet événement portera sur plusieurs thèmes essentiels. Au programme : la protection des marques à l’échelle internationale, les mesures de protection à la frontière en matière de propriété industrielle, et le rôle du Ministère dans la protection de la propriété intellectuelle.

Le séminaire abordera également les stratégies des entreprises liées aux marques, les techniques de protection des marques à l’export, ainsi que la protection des produits de l’artisanat en tant que levier de développement des exportations.

Cet événement s’adresse aux entreprises, aux exportateurs et aux artisans souhaitant se familiariser avec les outils juridiques et stratégiques pour protéger leurs innovations et leurs créations, afin de renforcer leur compétitivité sur les marchés internationaux.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis est un organisme de soutien et d’assistance aux entreprises tunisiennes de la région du Grand Tunis.