Le directeur général de l’institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) Nefaa Boutiti, a souligné que l’étape actuelle impose aux entreprises d’investir dans l’innovation et de renforcer le secteur de la propriété intellectuelle, considérés comme deux piliers fondamentaux pour l’édification de l’économie moderne.

Boutiti a indiqué dans une déclaration à la TAP, en marge d’un séminaire sur “l’innovation, la propriété intellectuelle, la santé et la sécurité professionnelle” qui se tient les 26 et 27 mars courant, que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une approche globale visant à appuyer la compétitivité des entreprises tunisiennes dans un contexte mondial marqué par les transformations technologiques et la concurrence.

Il a souligné l’impératif d’opter pour de nouvelles approches basées sur la complémentarité entre le développement économique et la qualité de vie en milieu professionnel.

Le directeur de l’INNORPI a affirmé que la protection des brevets d’invention, des enseignes commerciales et des modèles industriels ne se limite pas à l’aspect légal, mais favorise également l’innovation et la durabilité des projets.

Il a souligné le rôle important de l’institut dans l’accompagnement des entreprises, en mettant à profit les mécanismes de protection et d’encadrement technique, outre la promotion de la culture de normalisation et de qualité.

Evoquant la santé et la sécurité professionnelle, Boutiti a relevé que la promotion des conditions de travail est devenue une partie intégrante de la performance et de l’efficacité de l’entreprise, soulignant l’importance d’adopter la norme internationale “ISO 45001” qui contribue à réduire les risques professionnels et à améliorer la productivité.