Du 17 au 21 septembre, le Centre pour la formation et la recherche des femmes arabes (CAWTAR) organise un atelier de formation sur “La promotion de l’égalité des sexes derrière la caméra”.

Objectif: renforcer les capacités des amateurs de l’industrie cinématographique en leur donnant les outils et les mécanismes de l’écriture et de la mise en scène qui intègrent les notions de l’égalité des sexes et de la dimension du genre, indique un communiqué de CAWTAR rendu public le 15 septembre.

En clair, cette formation consiste à faire apprendre aux stagiaires les techniques de l’écriture cinématographique et les bases de la scénarisation et ses outils, mais aussi à réfléchir sur des sujets et à les analyser dans une perspective d’égalité, de dignité et de droits humains.

L’atelier donnera également l’occasion aux apprenants à s’exercer à réfléchir et à écrire en images et à s’assurer que le scénario trouve son inspiration dans la réalité pour traiter de questions relatives au genre, à l’égalité, à la discrimination sociale et à la violence à l’égard des femmes, explique CAWTAR.

Cet atelier fait partie des 3 sessions de formation que compte organiser CAWTAR en partenariat avec Shashat -une association pour le cinéma des femmes en Palestine visant à promouvoir l’égalité de sexes dans l’industrie cinématographique.