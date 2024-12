Le projet “Des hommes engagés pour l’égalité”, lancé depuis une année par l’association “Lady’s First” (les femmes d’abord) en vue de renforcer le principe d’égalité entre les deux sexes, a pris fin dimanche à Sidi Bouzid.

La présidente de cette association Hayet Kadri a indiqué dans une déclaration à la TAP que plusieurs sessions de formation destinées aux jeunes, au cadre éducatif, aux animateurs des maisons de jeunes et de la culture ont été organisées sur le thème “masculinité positive et genre social” dans le cadre de ce projet, ajoutant que 16 séquences vidéos ont été réalisées sur le thème de la masculinité positive.

“Des maisons de jeunes dans le gouvernorat de Sidi Bouzid et des établissements éducatifs publics et privés ont participé à ce projet qui a abouti à l’élaboration d’un guide sur les perceptions de la masculinité positive et l’égalité des sexes” a-t-elle ajouté.