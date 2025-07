La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a discuté aujourd’hui, mardi, au siège du ministère, avec l’ambassadeur d’Espagne en Tunisie, Javier Puig, de l’état de la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Espagne dans les domaines de la promotion de la femme et du soutien à la famille. Les deux parties ont également examiné les perspectives de développement de cette coopération à l’avenir.

La rencontre a été l’occasion d’aborder les programmes communs dans les domaines de l’intégration économique et sociale des femmes et des filles, du renforcement de l’égalité et de l’égalité des chances entre les sexes, ainsi que les efforts déployés pour lutter contre la violence fondée sur le genre, selon un communiqué du ministère.

L’ambassadeur espagnol a souligné l’engagement de son pays à poursuivre le renforcement des relations d’amitié et de partenariat avec la Tunisie, en particulier en ce qui concerne le soutien aux questions liées à la femme, à la famille, à l’enfance et aux personnes âgées. Il a affirmé la volonté de l’Espagne de renforcer les liens de coopération avec la Tunisie dans les domaines prioritaires.