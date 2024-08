La présidence du Conseil national des régions et des districts (CNRD) a souligné mardi sa détermination à contribuer au renforcement de l’autonomisation des femmes et à lutter contre toutes les formes de discrimination à leur égard, en particulier sur le marché du travail, afin que la Tunisie reste une source d’inspiration et d’admiration pour de nombreux peuples de la région et du monde dans ce domaine.

À l’occasion de la Journée nationale de la femme tunisienne, célébrée le 13 août de chaque année, la présidence du Conseil national des régions et des districts s’est engagée à promouvoir l’autonomisation des femmes, à les inciter à créer leurs propres projets et à garantir l’égalité des chances entre toutes les régions et districts.

La présidence du Conseil a également exprimé son soutien aux femmes qui continuent de subir l’exploitation économique et sociale dans divers secteurs, telles que les travailleuses agricoles, les travailleuses domestiques, les femmes rurales, les ouvrières dans les usines et le secteur des services.

La présidence a souligné que la célébration du 68e anniversaire de la promulgation du code du statut personnel est une occasion de réaffirmer le soutien aux droits des femmes et au renforcement de leurs acquis dans tous les domaines.

“Cette fête nationale et une occasion de se souvenir des femmes qui ont hissé haut le drapeau tunisien et qui ont été des héroïnes dans divers domaines”, souligne le Conseil appelant les femmes tunisiennes à renforcer leurs liens de solidarité avec les femmes palestiniennes résistantes, considérées comme une grande école dans le sacrifice et le dévouement.