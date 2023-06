Cinq projets associatifs ont été lancés vendredi à Tunis dans le cadre du programme régional ” AJYAL Egalité ” financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et implémenté par Expertise France.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de la cérémonie de lancement, Carla Florentiny, chargée des projets avec la société civile à l’AFD a indiqué que le programme régional ” Ajyal Egalité “, lancé en 2022 pour une période de cinq ans en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Libye, est financé à hauteur de 7 millions d’euros dont 2,5 millions d’euros sont dédiés aux différentes activités menées en Tunisie.

” En effet, suite à un appel à idées lancé en décembre 2022, une soixantaine d’associations ont candidaté et seulement cinq ont été choisies pour être soutenues “, a fait savoir Youad Ben Rejeb, cheffe du projet ” Ajyal Egalité “.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la responsable a souligné que ce programme vise à renforcer la culture de l’égalité entre les femmes et les hommes.

” Il vise aussi à soutenir les acteurs de la société civile dans chacun des quatre pays concernés, en les aidant à promouvoir l’égalité femmes-hommes à l’échelle locale, nationale et régionale “, a-t-elle ajouté.

Dans ce contexte, elle a signalé que ” Ajyal Egalité ” soutient les associations, les coalitions, les consortiums et les porteurs de projets innovants axés sur l’autonomisation effective des femmes et la lutte contre la violence à leur égard en offrant un financement pour la réalisation de projets dans chaque pays d’intervention.

En Tunisie, les 5 associations sélectionnées ont bénéficié d’une assistance technique et profiteront d’un financement pour la concrétisation de leurs projets.

Il s’agit de l’association de développement de la femme rurale (ADFR) à Kasserine qui bénéficiera d’un financement de 25 mille euros.

Son projet vise à améliorer la situation économique des femmes agricultrices de la filière figue de barbarie biologique à Kasserine.

Il prévoit de renforcer les compétences techniques et financières de trente femmes et d’améliorer leurs connaissances en matière de droit du travail, de santé et de sécurité sociale.

Par ailleurs, l’association BEITY à Tunis bénéficiera d’un financement de 50 mille euros pour son projet BAHJA ayant pour objectif général de provoquer un changement social contre les stéréotypes des rôles et des statuts sociaux féminins.

Pour y parvenir, le projet vise à favoriser l’autonomisation économique et sociale des femmes discriminées ainsi que la formation à leurs droits.

Les bénéficiaires finaux du projet sont les femmes tunisiennes et migrantes discriminées, victimes et survivantes des violences.

De son côté, l’association ” Danseurs Citoyens ” de Zaghouan bénéficiera d’un financement de 25 mille euros pour son projet ” Safe Before Rave “.

L’objectif étant contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes en milieu festif en Tunisie, en impliquant différents acteurs du milieu festif tels que les organisateurs, les agences de sécurité et les collectifs festifs.

Pour sa part, l’association ” Ladies First ” de Sidi Bouzid bénéficiera d’un financement de 25 mille euros pour son projet “Les hommes s’engagent pour l’égalité” visant à promouvoir les masculinités positives pour lutter contre les violences basées sur le genre et promouvoir l’égalité femmes-hommes.

La section Hay Habib à Sfax des Scouts tunisiens bénéficiera, quant à elle, d’un financement de 25 mille euros pour son projet ” Pink and Blue ” visant à mobiliser 20 jeunes, 50 adolescents et 30 enfants pour une formation sur les droits des femmes, l’égalité femmes/hommes, les stéréotypes sexistes et les violences à l’égard des femmes.

A cette occasion, Youad Ben Rejeb a annoncé le lancement d’un appel régional pour des associations, coalitions ou fédérations qui auront la capacité de gérer 200 mille euros pour réaliser un projet régional sur les quatre pays ensemble afin d’appuyer le mouvement féministe et le réseau des associations féministes dans la région.

Elle a, par ailleurs, fait savoir que les négociations sont en cours pour signer un contrat de subvention avec l’association Karama de la famille arabe (AKFA) afin de financer le centre d’hébergement des victimes de violence à Gabès à hauteur de 100 mille euros.

Youad Ben Rejeb a aussi annoncé l’organisation le 17 juin en cours d’un hackathon ” EnaHack4Equality ” ayant pour thème ” Pour un service public digital inclusif : innovation et technologie pour l’égalité entre femmes et hommes ” et ce, à l’école nationale d’administration. Il aura pour objectif de favoriser le développement de produits et de services innovants visant la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.