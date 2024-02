Coup de coeur théâtral de l’année 2013, Molière 2014 du meilleur auteur francophone vivant ainsi que du meilleur metteur en scène d’un spectacle de Théâtre privé, la création “Le Porteur d’Histoire” du metteur en scène, acteur et dramaturge franco-britannique Alexis Michalik, sera présentée pour la première fois en Tunisie.

Après le Maroc et l’Algérie, la création qui se présente comme une “Chasse aux trésors littéraires” voire une “extraordinaire aventure littéraire” sera en tournée à Sfax et à Tunis avec la collaboration d’El Teatro et l’Institut Français de Tunisie (IFT).

Le premier rendez-vous de cette création ayant fait plus de 3000 représentations dans près de 12 pays, est le 2 mars prochain (19H30) au Théâtre municipal de Sfax. La deuxième et dernière escale est programmée à Tunis avec deux représentations les 5 et 6 mars (19H30) à El Teatro.

Dans le cadre de la tournée tunisienne de ce spectacle qui a fait couler beaucoup d’encre, une rencontre est prévue avec le metteur en scène Alexis Michalik le dimanche 3 mars 2024 au Carré d’Art de l’espace El Teatro.

Autour d’une réflexion sur la francophonie, le pouvoir de l’histoire, de l’imaginaire et du livre, cette pièce à succès international (durée 1h40) qui a largement circulé un peu partout dans le monde francophone mais aussi dans des pays comme le Japon, est conçue “comme un conte” relatant l’histoire d’un homme Martin Martin enterrant son père et découvrant un carnet manuscrit qui va l’entrainer dans une quête à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus tard, au coeur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète.

Avec cinq comédiens (trois hommes et deux femmes), cinq tabourets et un portant à vêtements, “Le Porteur d’Histoire” est un roman, un périple à travers le temps. Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, la pièce invite à relire l’histoire, à travers celle de Martin Martin, mais aussi celle d’Alia et de sa fille, d’Alexandre et d’Adélaïde, de Marie-Antoinette ou du Prince de Polignac.