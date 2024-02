La Tunisie célèbrera le 3 mars 2024 la Journée mondiale de l’audition, pour laquelle l’Organisation mondiale de la santé a choisi le slogan « Faisons des soins de l’oreille et de l’audition une réalité pour toutes et tous ».

La présidente de la société tunisienne d’ORL et de chirurgie cervico-faciale (STORL), Olfa Ben Gamra, a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP que la Société organisera, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’audition, une série d’activités visant à sensibiliser à l’importance du dépistage précoce de la perte auditive, qui est en constante augmentation en Tunisie, ainsi que dans le monde, selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Elle a, à cette occasion, appelé à ne pas sous-estimer le phénomène de la perte auditive chez les enfants et les personnes âgées et à la nécessité de réhabiliter leur perte auditive, car la surdité peut contribuer à la progression rapide de la démence et de la maladie d’Alzheimer.

Concernant les raisons les plus importantes conduisant à la surdité aiguë ou chronique, Ben Gamra a fait savoir qu’elles sont principalement liées à la pollution sonore chez les jeunes et les adultes résultant de l’exposition continue et de longue durée aux bruits, à l’usage des écouteurs, ou à l’exposition à proximité d’amplificateurs de sons lors des fêtes ou dans divers endroits.

Elle a aussi souligné l’importance de la sensibilisation aux maladies liées à la perte auditive qui sont en augmentation en Tunisie, expliquant à cet égard, la nécessité de mesurer l’audition au moins une fois par an, précisant que la moyenne normale d’une audition considérée comme saine est inférieur à 20 décibels et que toute personne qui connait un taux plus élevé supérieur à 20 décibels ou constate une déficience de l’audition, même légère, devra consulter un médecin spécialiste pour diagnostiquer son état et prendre un traitement adapté.

Ben Gamra a également souligné l’importance du dépistage précoce chez les enfants dès la naissance, précisant que tout retard de language nécessite un examen et un contrôle de l’audition en fonction de l’âge de l’enfant afin d’obtenir une rééducation pour la déficience auditive, recommandant, en cas de déficience auditive profonde, de recourir à une solution efficace, qui est l’implant auditif, pour faciliter l’intégration de l’enfant dans son environnement social et scolaire.

Le programme d’activités organisées à l’occasion de la Journée mondiale de l’audition du 1er au 9 mars 2024, dans le but de sensibiliser les citoyens à l’importance de la détection et du diagnostic précoces d’un certain nombre de maladies auditives, notamment la surdité chez les enfants, comprend des consultations gratuites dans plusieurs centres hôspitalo-universitaires publics et dans le secteur privé à travers la réalisation de bilans auditifs gratuits pour toutes les tranches d’âge outre des activités de sensibilisation pour les parents.

Le programme prévoit également l’organisation de consultations gratuites au CHU de Sfax le 1er mars prochain et le 2 mars prochain à l’hôpital Charles Nicole à Tunis et à l’hôpital Rabta, et la journée du 9 mars prochain, à l’hôpital Habib Thameur à Tunis.