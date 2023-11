La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a appelé à la tenue de conférences annuelles pour évaluer la concrétisation des 5ème et 10èmes objectifs de développement durable relatifs à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et ce, lors de la tenue de la conférence internationale “La femme dans l’Islam : position et autonomisation” à Jeddah, en Arabie Saoudite du 06 au 08 novembre en cours.

Selon un communiqué publié mardi sur la page officielle du ministère, Amel Belhaj Moussa a souligné l’engagement de la Tunisie à atteindre les objectifs du plan d’action de l’Organisation de la coopération islamique visant à promouvoir les conditions de la femme ainsi que les objectifs de développement durable et de la déclaration et le programme d’action de Pékin afin de garantir les droits de toutes les femmes, sans exception, dans l’espace arabe et islamique.

” Il est grand temps que les pays arabes et islamiques misent sur les compétences féminines et masculines ensemble pour réaliser le développement global “, a souligné la ministre.

Dans ce contexte, elle a mis l’accent sur l’importance de l’autonomisation économique des femmes rappelant que la Tunisie a lancé le programme ” RAIDET ” pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin et a promulgué une loi sur l’élimination de la violence contre la femme.

Amel Belhaj Moussa a indiqué que la Tunisie a toujours misé sur l’éducation et la formation signalant que le taux de scolarisation des filles âgées de six ans s’élève à 99,7%, et 66% des étudiants dans les universités en 2022-2023 étaient des filles, soit le taux le plus élevé au niveau arabe et africain dans ce domaine. Elle a également souligné que la Tunisie compte le plus grand nombre de femmes chercheures en Afrique et dans le monde arabe.

Par ailleurs, la ministre a souligné l’attachement de la Tunisie à son identité arabo-musulmane et son engagement à renforcer les liens de fraternité et de solidarité et à inculquer les valeurs de la tolérance.

Elle a, à cette occasion, affirmé le soutien de la Tunisie à la résistance des femmes en Palestine occupée.