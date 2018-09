Ecoliers, collégiens et lycéens retrouvent, ce samedi 15 septembre, leurs enseignants pour une nouvelle année qui sera marquée par des nouveautés et des réformes de rythmes scolaires.

Au total, ils sont 2.121.000 élèves -soit une augmentation de 2% par rapport à l’année scolaire écoulée- qui débutent l’année scolaire 2018-2019 … avec des mesures en faveur de l’égalité des chances.

Pour cette année, les élèves de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème année primaire n’auront plus de cours le samedi. Cette mesure sera généralisée aux classes de 5ème et 6ème année à partir de la rentrée 2019-2020.

La révision du calendrier scolaire et la réduction de 7h de la durée des cours figurent également parmi les mesures prises en faveur des élèves de l’enseignement primaire.

En outre, les 352.000 élèves qui fréquentent les cantines scolaires devront désormais payer 1600 millime pour chaque repas au lieu de 800.

Pour la première fois, une banque scolaire alimentaire sera mise en place afin d’assurer un approvisionnement continu de ces cantines en produits alimentaires.

Autre mesure de cette rentrée, la lutte contre les cours particuliers qui coûtent pour chaque famille tunisienne environ 300 dinars par mois.

Pour cela, le ministère compte mobiliser des suppléants pour assurer des séances gratuites de rattrapage les samedis. Ces suppléants percevront à partir de cette année une rémunération mensuelle brute de 750 dinars et bénéficieront d’une couverture sociale.

Sur le volet infrastructure, près de 458 écoles ont été restaurées.

Par ailleurs, des citernes d’eau potable ont été installées dans 323 écoles sur un total de 1.031 établissements éducatifs. Une autre nouveauté, l’installation un système de chauffage central dans les pensionnats.

Quelque 29 nouveaux établissements éducatifs ouvriront leurs portes cette année.