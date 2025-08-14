Le ministère de l’Éducation a annoncé, ce jeudi 14 août 2025, la publication officielle de la liste des manuels scolaires et cahiers exigés pour l’année scolaire 2025-2026.

Cette liste, détaillant les fournitures selon les niveaux de l’enseignement primaire, a été diffusée sur la page Facebook officielle du ministère.

Elle vise à informer les élèves, leurs parents et les enseignants afin de faciliter la préparation de la rentrée et d’assurer une uniformité dans les supports pédagogiques utilisés à l’échelle nationale.