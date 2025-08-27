À l’approche de la rentrée scolaire, les témoignages de citoyens révèlent une triple inquiétude : la flambée des prix, la rareté des cahiers subventionnés et les abus dans leur distribution.

Coût insoutenable pour les familles

De nombreux parents dénoncent une hausse générale du prix des fournitures et des vêtements. Les familles nombreuses peinent à supporter ces charges cumulées, qui transforment chaque rentrée en épreuve financière.

Vente conditionnée généralisée

Malgré leur vocation sociale, les cahiers subventionnés ne sont pas accessibles librement. Dans la majorité des librairies, leur achat est conditionné à l’acquisition de l’ensemble des fournitures scolaires, une pratique jugée abusive par les citoyens.

Disponibilité limitée et absence de contrôle

Les quantités distribuées sont insuffisantes, créant une rareté qui alimente les tensions sur le marché. Les parents pointent aussi le manque de contrôle des autorités, et réclament une intervention pour garantir un accès équitable à ces produits essentiels.

Dans une intervention à Radio DiwanFM, Lotfi Riahi, Président de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur (OTIC), a affirmé que le coût par élève de la rentrée scolaire est estimé entre 600 et 800 dinars.