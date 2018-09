Majdoline Cherni, ministre de la Jeunesse et des Sports, révèle que 396 cadres et agents n’exercent pas au sein du ministère, dont 252 travaillent illégalement dans les fédérations sportives et 143 autres dans des établissements publics.

Elle a rendu public ce constat lors d’une réunion, tenue dans la matinée du vendredi 7 septembre, consacrée à la situation des agents et cadres du ministère exerçant au sein des fédérations sportives et établissements publics et diffusée sur une vidéo postée sur le site du département de la Jeunesse et des sports.

Selon les participants à cette réunion, lesdits agents et cadres ne sont pas en situation de détachement, et perçoivent des salaires sans se trouver à leur lieu de travail et cumulent plus d’un salaire (ministère et fédération sportive ou établissement).

La réunion a porté à cet égard sur les moyens de trouver des règlements légaux de ces situations, entamées dès le mois dernier, après un travail d’inventaire durant 2017 et 2018 et examen des dossiers cas par cas.

Cherni a assuré que des règlements vont être trouvés à ces situations, qui sont tolérés depuis plus de 20 ans, conformément à la loi.

“Le règlement de ces situations permettra de trouver des postes d’emploi à de jeunes diplômés dans plusieurs spécialités et le ministère coordonne ses efforts avec le Comité national olympique (CNO) pour former des candidats à des postes au sein des fédérations sportives sur la base de contrats”, a souligné Majodoline Cherni.