Le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de l’Emploi et de la Formation professionnelle viennent de signer une convention de partenariat visant à financer la création d’entreprises par les diplômés des instituts de sport et de l’animation pour la jeunesse souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat, tout en leur assurant formation, accompagnement et encadrement.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a souligné, selon un communiqué publié jeudi 5 janvier 2023 sur la page officielle du ministère, “l’importance d’encourager l’initiative privée pour créer de nouveaux emplois et résoudre une partie du problème du chômage”, ajoutant que le ministère est prêt à mettre ses installations et ses établissements de jeunesse pour soutenir l’entrepreneuriat et créer des emplois dans les secteurs de la jeunesse et des sports.

Pour sa part, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, dira que l’emploi est une question nationale qui est traitée selon des partenariats sectoriels stratégiques et des approches participatives avec tous les ministères, les structures d’intervention et les partenaires nationaux et internationaux.

Il a précisé que l’Etat a alloué une enveloppe de 50 millions de dinars au profit de tous les jeunes désireux de se lancer dans l’entrepreneuriat pour les années 2023, 2024 et 2025 dans le cadre de l’économie sociale et solidaire ou des sociétés citoyennes, alors que l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) prendra en charge les opérations d’accompagnement et d’encadrement dans les différentes étapes de création du projet.

Au cours de la cérémonie de signature du projet de partenariat, un certain nombre de propositions ont été présentées visant à encourager l’entreprenariat chez les jeunes diplômés des secteurs de la jeunesse et des sports.

Il a également été convenu d’inventorier toutes les idées de projets innovants liés au secteur du sport et à l’animation des jeunes, en se référant aux expériences internationales en la matière, et d’élaborer des modèles de projets prêts à être mis en œuvre dans le cadre de l’économie sociale et solidaire ou des sociétés citoyennes, selon les spécificités des régions et leurs besoins de développement, en plus d’organiser des journées d’information et de sensibilisation dans le domaine de l’entreprenariat, assurées par l’ANETI au profit des étudiants des classes terminales des instituts de sport et d’animation de la jeunesse.