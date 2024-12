Kaïs Saïed : priorité à la restauration des centres de jeunesse et des structures sportives

Le président de la République, Kaïs Saïed, a réaffirmé, lors de sa rencontre, hier mardi 24 décembre 2024, au palais de Carthage, avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, la nécessité d’accélérer la restauration des nombreuses infrastructures qui ont été vandalisées.

Le Chef de l’Etat a indiqué que ces infrastructures, ont été transformées en des ruines fréquentées uniquement par des délinquants, à l’instar du centre de villégiature et de camping d’El Habibia, construit à la fin des années 70 sur une superficie de 21 hectares et entouré d’un lac artificiel, ainsi que l’hôtel du Golfe de Hammamet, qui était l’un des meilleurs espaces dédié à la jeunesse et à la famille, et disposait de toutes les commodités nécessaires.

Lors de cette entrevue, le projet de loi relatif aux structures sportives a également été passé en revue et l’accent a été mis sur la nécessité de son élaboration selon des critères objectifs, en vue de promouvoir les sport et d’honorer le drapeau national, car “un corps sain ne peut être préservé que dans un cadre juridique qui émane d’une pensée nationale saine”, conclut le communiqué.