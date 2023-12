L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, mardi, le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports pour l’année 2024, avec 109 voix pour, 12 contre et 10 abstentions.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, dans sa réponse aux interventions des députés qui s’articulaient autour des énormes difficultés et des différents problèmes auxquels le secteur est confronté, a affirmé que le ministère a soulevé la gravité du problème de réticence des Tunisiens à pratiquer le sport, puisque 83% des citoyens ne pratiquent aucune activité physique, et son impact sur la santé des Tunisiens, reconnaissant que l’intérêt du ministère pour le sport d’élite a eu un impact négatif sur le sport pour tous.

Au sujet de la correspondance de l’Agence Mondiale Antidopage concernant la non-conformité des lois en vigueur au sein de l’Agence Nationale Antidopage avec les standards internationaux, le ministre a précisé que son département a pris l’initiative, en un temps record, de répondre à cette correspondance, confirmant l’engagement de la Tunisie à mettre fin à ces violations, tandis qu’un projet de loi antidopage a été présenté au Conseil des ministres en première lecture, en attendant de le soumettre à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

D’autre part, Déguiche a souligné que les sociétés parallèles de paris sportifs en Tunisie exercent leurs activités illégalement et réalisent un chiffre d’affaires compris entre 3 et 7 millions de dinars par an, ajoutant que ces sociétés qu’il a qualifiées de “sociétés mafieuses”, ont profité de certaines brèches de la loi des finances de 2020-2021 pour mener leurs activités sous le nom de “services informatiques”.

Il a ajouté que son département va réglementer ce secteur en coordination avec plusieurs ministères en raison des graves répercussions de ce phénomène, qui a affecté négativement les transactions de la Société Promosport, dont les revenus ont diminué de 120 millions de dinars en 2015 à 17 millions de dinars en 2022.

Le ministre a expliqué que la loi sur les structures sportives a été présentée à tous les ministères concernés et qu’il s’agit d’une loi fondamentale qui touche la justice sportive, le financement du sport, la question de candidature aux structures sportives et les dépassements enregistrés à ce sujet ainsi que les mécanismes de contrôle de la gestion administrative et financière de ces structures.

Sur un autre plan, Déguiche a souligné que le ministère de la Jeunesse et des Sports n’est pas responsable des défaillances techniques enregistrées dans les travaux d’aménagement du stade olympique de Sousse, affirmant que la municipalité de Sousse en assume l’entière responsabilité. Il a ajouté que le ministère n’est intervenu que sur certains éléments, notamment les sièges des gradins, soulevant à ce propos le problème de retard de l’appel d’offres et le manque de volonté des entrepreneurs de traiter avec le ministère.

Concernant la cité sportive de Sfax, il a indiqué que le ministère est en train d’étudier les différentes possibilités en écoutant toutes les parties intervenantes.

Pour rappel, le budget alloué au ministère de la Jeunesse et des Sports au titre de l’année 2024 s’élève à 992,164 millions de dinars, soit 1.18 pc du budget de l’Etat. Il se répartit en 627,213 MD pour les dépenses salariales, 57,990 MD en termes de dépenses de gestion et 102,861 MD pour les interventions.