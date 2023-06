La possibilité de lancer des projets de jeunesse et de sport par des hommes d’affaires, dans le cadre de la réconciliation pénale, et les procédures légales nécessaires, ont été au centre d’une réunion tenue mardi par le ministre de la jeunesse et des sports avec le premier vice-président de la commission nationale de la réconciliation pénale.

Le ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Déguiche, a affirmé que plusieurs hommes d’affaires dans le domaine sportif ont manifesté leur disposition à financer des projets de jeunesse et de sport dans le cadre de la réconciliation pénale considérant dans le même contexte que les régions frontalières ont grand besoin de tels projets de développement en raison de leur rôle important dans l’encadrement et la sensibilisation des jeunes.

Il a souligné l’importance de la réconciliation pénale dans la restitution des fonds spoliés au trésor public tunisien et de leur bon usage au profit de la collectivité nationale.

Cette réunion qui s’est déroulée en présence du premier vice-président et du membre de la commission nationale de réconciliation pénale, respectivement Khaled Ben Youssef et Lotfi Harzalli, intervient dans le cadre des orientations de l’Etat visant à promouvoir l’investissement et à consacrer le principe de la justice pénale de substitution, instituée avec la création de la commission nationale de réconciliation pénale, conformément au décret-loi 2022-13.