L’agence Business France, près l’ambassade de France en Tunisie, vient d’attribuer le 1er prix du Concours national de la Qualité et de l’Excellence opérationnelle 2018 à la société ARDIA. Ce prix prestigieux est annuellement décerné par le ministère tunisien de l’Industrie et des PME aux entreprises opérant en Tunisie dans le secteur de l’industrie et des services connexes.

Ce prix est attribué à l’issue d’une série d’audits d’évaluation selon le modèle d’excellence EFQM (modèle européen basé sur 9 critères : le leadership, la stratégie, le personnel, les partenariats et les ressources, les processus produits et services, les résultats clients, les résultats personnels, les résultats sociétaux et les résultats d’activité).

Le concours récompense non seulement les performances financières et les efforts d’innovation de la société mais également la démarche de gestion responsable et valorisante de la ressource humaine, qui, selon Jean-Louis Pech, président du directoire d’ACTIA Group, «est en Tunisie créatrice, entreprenante et qualifiée».

«Cette distinction vient récompenser l’engagement du groupe ACTIA en Tunisie, présent depuis plus de 20 ans avec quatre filiales totalisant 1270 personnes dont 450 ingénieurs et consolide sa position d’opérateur économique de premier rang», souligne Olivier Pradet, directeur du bureau Business France, près de l’Ambassade France en Tunisie.

Le groupe toulousain croit dans la capacité de l’économie tunisienne à rebondir après des années difficiles et à renforcer sa compétitivité sur les marchés étrangers. «C’est la raison pour laquelle nous allons continuer à investir dans ce pays en augmentant les capacités de notre bureau d’études ARDIA créant sur trois ans 200 emplois d’ingénieurs sur le bassin de l’Ariana et au-delà», affirme M. Pech, lequel fera spécialement le déplacement pour recevoir ce prix.

La cérémonie de remise du prix se déroulera le lundi 10 septembre à 16h, au siège de l’UTICA trophée, en présence du ministre de l’Industrie et des PME, qui remettra le trophée à ARDIA.