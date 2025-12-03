Dans un monde où l’intelligence artificielle s’invite au cœur des pratiques RH, Mounira Bouzouita, présidente de l’Arforghe rappelle que la véritable force du manager de demain réside dans l’écoute, l’empathie et l’intelligence collective.

L’IA n’est pas une fin, mais un souffle qui amplifie l’humain, à condition de rester guidé par l’éthique et la quête de sens. La 12ème édition des HR Awards, qui se tient vendredi 12 décembre, offre l’occasion et l’opportunité d’éclairer managers et demandeurs d’emplois sur les mutations profondes du management tunisien : exemplarité, et engagement humain comme socle, IA et digitalisation comme leviers.

Quelles valeurs fondamentales souhaitez-vous mettre en avant à travers ce prix destiné aux managers ?

Merci pour la question qui mérite qu’on rappelle que pour l’initiative de HR AWARDS on a cherché dés le départ à mettre en avant trois types de valeurs à privilégier pour les entreprises et à leur accorder un prix. Comme vous le savez nous en sommes à la 12é édition et cette année on cible la thématique de la transformation digitale.

Tout d’abord l’exemplarité en matière d’intégrité, équité et respect ensuite l’Intelligence collective pour mobiliser les talents et les fidéliser et pour finir l’engagement humain afin de favoriser l’épanouissement professionnel et contribuer positivement aux organisations publiques ou privées. En fait nous pensons à l’Arforghe que le management de demain sera performant, responsable et humain.

Comment l’Arforghe et la KAS définissent elles les meilleures pratiques dans la gestion des ressources humaines ?

Oui effectivement je poursuis l’idée qu’aujourd’hui les meilleures pratiques telles que définies en partenariat avec la KAS sont celles qui combinent l’innovation, l’équité et l’impact humain. Ces pratiques se profilent comme suit à savoir la digitalisation au service de l’expérience collaborateur, les politiques RH inclusives et fondées sur les compétences, le management attentif au bien être des collaborateurs, leur engagement et le développement des talents

En quoi cette édition se distingue t elle des précédentes notamment par l’intégration de l’IA ?

Cette édition s’inscrit dans la continuité des précédentes en élargissant le champ d’innovation après avoir valorisé l’excellence managériale, la créativité RH et la transformation organisationnelle. Nous intégrons aujourd’hui l’IA comme un nouveau levier de performance. En fait ces technologies émergentes renforcent les valeurs déjà promues ainsi que les pratiques déjà mises en œuvre. Le management devient plus agile, la GRH se présente comme stratégique et l’expérience collaborateur s’enrichit.

Selon vous, quelles sont les opportunités les plus prometteuses qu’offre l’IA pour améliorer la gestion des talents et du personnel

L’IA offre plusieurs opportunités. Elle permet une analyse plus fine des compétences et des potentiels, en facilitant des décisions plus justes et anticipatives. Elle améliore l’expérience collaborateur et renforce l’efficacité opérationnelle en automatisant les taches répétitives et libère les managers pour affiner toute stratégie.

Comment concilier l’usage de l’IA avec le respect de l éthique et de l’humain dans les pratiques managériales ?

Concilier l’usage de l’IA avec l’éthique et l’humain implique d’abord de garantir la transparence ensuite d’assurer une gouvernance responsable avec des outils contrôlés, bien étudiés et examinés et alignés sur les principes de non-discrimination. L’I A doit être un soutien et non un substitut à l’intelligence humaine et au jugement humain.

Pensez-vous que l’IA peut contribuer à réduire le biais dans le recrutement et l’évaluation des performances ou au contraire les amplifier ?

L’IA peut réduire les biais dans le recrutement et l’évaluation à condition d’être correctement conçue, entrainée et étudiée. Au contraire si les données utilisées sont biaisées ou alors si les algorithmes ne sont pas contrôlés, l’IA peut amplifier les biais. Il est impératif d’avoir une supervision humaine avec une démarche éthique.

Quels défis spécifiques rencontrent les managers tunisiens dans l’adoption des nouvelles technologies comme l’IA ?

Les défis sont nombreux. Les managers tunisiens peuvent être acculturés digitalement car les niveaux de maitrise technologique sont hétérogènes. Dans l’entreprise Il peut y avoir des contraintes organisationnelles et budgétaires qui freinent l’intégration d’outils innovants. Il peut aussi y avoir une résistance au changement. Il faut donc accompagner ce changement et rassurer les managers bien sur les former et leur prouver le sens de cette démarche.

Comment voyez-vous l’évolution du rôle du manager dans un monde ou les outils numériques prennent une place croissante ?

Le rôle du manager devient un rôle de pilotage stratégique Celui-ci doit faire preuve de leadership humain. Il doit se concentrer sur le capital humain, l a quête de sens, la confiance, et l’intelligence collective tout en intégrant les outils technologiques pour renforcer l’engagement et l’efficacité.

Quelle place accordez-vous à la formation continue pour préparer les managers à intégrer l’IA dans leurs pratiques ?

La formation continue est indispensable pour acquérir les compétences techniques mais aussi nécessaires et aussi pour développer une culture digitale, une compréhension éthique et une capacité à conduire le changement. Sans formation l’IA ne pourra pas être utilisée de manière efficace, responsable et créatrice de valeur.

Si vous deviez prodiguer un conseil aux jeunes managers ou futurs leaders, quel serait il à l’ère de l’IA ?

Mon premier conseil pour les jeunes managers serait :

Restez tout le temps en éveil et intéressez-vous à toutes les nouvelles technologies qui peuvent vous aider à l’instar de l’IA mais soyez vigilants pour ne pas oublier que c’est vous qui la contrôlez et l’orientez. Soyez prudents et faites vous confiance pour apprendre à bien l’utiliser !

Comment imaginez-vous le profil du manager de demain ?

Le manager de demain doit maitriser les outils et technologies émergentes, comprendre la transformation digitale et étudier comment les technologies impactent les process et la stratégie. Il doit être capable d’apprendre vite, de tester et ajuster les nouvelles pratiques, avoir des compétences humaines et relationnelles à savoir de l’empathie, faire preuve d’écoute active, capacité à gérer la diversité, favoriser l’intelligence collective donc il doit inspirer et motiver les collaborateurs.

Il est aussi très important pour lui de savoir avancer dans la complexité, conduire le changement et prêter attention aux interactions entre les différents départements à l’interne et à l’externe pour satisfaire les clients et peut être les partenaires. En résumé il sera hybride, technophile mais profondément humain, stratégique et empathique et bien sûr capable de conduire le changement tout en valorisant le capital humain et l’éthique.

Quelles collaborations internationales pourraient enrichir la réflexion tunisienne sur l’IA et les RH ?

A mon humble avis pour enrichir la réflexion tunisienne sur l’IA et les RH Il serait intéressant de renforcer des programmes de coopération avec différents pays avancés dans cette recherche, mettre en place différents partenariats et nouer des relations et collaborations diverses. Je voudrai citer à titre d’exemple des partenariats académiques et de recherches avec des universités spécialisées en IA et management dans divers pays à savoir les USA, la France, l’ Allemagne, le Canada et la Chine.

De plus à titre d’exemple nouer des collaborations avec des organismes internationaux comme l’OIT, l’OCDE ;la Banque Mondiale, implémenter des partenariats privés et industriels, par ex des éditeurs de solutions RH ,des réseaux et think tanks internationaux comme le réseau mondial des associations de RH,WFPMA, la société SHRM society for human resource managt ,World Economic forum .Il faudra aussi s’intéresser aux résultats de rapports, recherches et travaux de laboratoires sur l’avenir du travail et l’impact de l’IA.

Tout cela peut être enrichi par le lancement de baromètres digitaux avec de grands cabinets conseil, de projets régionaux ou francophones ainsi que des échanges avec la société civile et tous les travaux mis en œuvre par les associations des pays africains comme l’AFDIP, de la France, de l’Allemagne, du Canada et Royaume Uni etc.

En résumé il faut arriver à combiner pédagogie académique, expérimentation industrielle et réflexion éthique, associative et politique pour construire une approche de l’IA en RH adaptée au contexte tunisien et à ses besoins.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali

