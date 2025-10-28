L’Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja (ISBB) est devenu le premier établissement d’enseignement supérieur en Tunisie à obtenir la certification ISO 14001:2015 pour son système de management environnemental (SME).

Cette accréditation nationale couronne les efforts continus de l’institut pour intégrer les principes de durabilité environnementale dans ses activités d’enseignement et de recherche.

Fondé en 2012 et placé sous la tutelle de l’Université de Jendouba, l’ISBB, qui accueille environ 550 étudiants, renforce ainsi son engagement en faveur de l’excellence et de l’innovation scientifique.