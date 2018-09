Le Fonds de Développement et de la Diversification des Marchés TASDIR+ a organisé le jeudi 06 septembre 2018 au siège du CEPEX à la Maison de l’Exportateur la séance de sélection des entreprises pour bénéficier de son programme d’accompagnement.

59 entreprises éligibles au programme ont pris part à la séance de sélection. Il d’agit du 1er tirage du 3ème Appel à Candidatures lancé par TASDIR+ à ce jour dont la portée est considérée comme stratégique et avant-gardiste pour la Tunisie.

En effet, le mode de sélection des entreprises adopté constitue une nouveauté et une première non seulement en Tunisie mais également en Afrique et dans le Monde Arabe. Il s’agit du mode de sélection dit aléatoire ou appelé par les professionnels « Random Selection ».

Ce mode de sélection inédit ouvre la voie au Projet pour réaliser un bon qualitatif lui permettant de pouvoir évaluer ses performances de la manière la plus rigoureuse et la plus stricte possible à ce jour. La Random Selection permet également d’identifier à terme la panoplie d’appuis qui sont les plus pertinents pour les entreprises bénéficiaires afin de les pérenniser plus tard au niveau du Fonds de Promotion des Exportation « FOPRODEX ». Fonds géré par le CEPEX et dont le gouvernement tunisien accorde la plus haute des importances. Le modèle pourrait également être transposable à d’autres Fonds de différentes activités.

La nouveauté qui est également perceptible pour cette nouvelle approche en Tunisie et qu’elle apporte plus de transparence à l’entreprise bénéficiaire. Elle permet par ailleurs aux petites et moyennes structures à potentiel d’avoir exactement la même chance que les grandes, structures plus outillées et plus rodées, de bénéficier du programme.

En effet, la transparence est matérialisée par la minimisation tant que possible de l’intervention humaine dans le processus de sélection des entreprises. En un mot comme en mille, passant les critères d’éligibilité avec succès, une sélection aléatoire selon un algorithme est réalisée sur des groupes homogènes d’entreprises triés selon le secteur d’activité et la taille de l’entreprise. Chaque entreprise a 1 chance sur 2 d’être retenue sauf exception pour le secteur agricole pour lequel chaque postulant aura 2 chances sur 3 d’être appuyé par le programme.

Au final, l’on se retrouve avec 50% des postulants tirés aléatoirement par l’algorithme qui seront appuyés par le programme. Les 50% restants ne le seront pas pour une durée d’une année à partir de la date de sélection. Elles sont classées sans un groupe appelé « groupe de contrôle » sur lequel le programme va s’appuyer pour réaliser convenablement son évaluation rigoureuse comparativement au groupe sélectionné.

Ainsi le CEPEX qui chapote le programme devra à terme être outillé pour mesurer réellement et efficacement l’impact de ses interventions sur les exportations afin d’en tirer les conséquences nécessaires et aiguiller, selon les constats, sa panoplie d’intervention en fonction de la pertinence de chaque appui qu’elle propose.

Il est utile de rappeler que le Fonds TASDIR+ et un programme ambitieux avec un budget de 17 Millions de $ US. Il est la composante la plus importante du 3ème Programme de Développement des Exportations financé par la Banque Mondiale et dont la durée est étalée de 2015 à 2020.

Le Fonds TASDIR+ œuvre à booster les exportations tunisiennes et à placer les entreprises tunisiennes dans de nouveaux marchés prometteurs et à potentiel notamment ceux difficiles d’accès.