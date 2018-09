Le slogan du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine dans sa troisième édition, qui s’est tenu à Pékin les 3 et 04 septembre 2018, était «La Chine et l’Afrique, vers une communauté de destin partagé grâce à une coopération gagnant-gagnant».

La Tunisie, qui accorde un intérêt particulier à ce rendez-vous économique important, fut représentée par Youssef Chahed, le chef du gouvernement, qui a conduit dans la capitale chinoise une importante délégation officielle.

A noter que, outre la présence des dirigeants des pays membres, plusieurs représentants d’organisations africaines et internationales ont également pris part à ce sommet qui a permis de nouer des contacts de haut niveau entre les dirigeants tunisiens et chinois.

Il a également permis de renforcer les échanges et de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique.

MENINX HOLDING et SAIC, une collaboration fructueuse

Fruit du climat de confiance installé depuis plusieurs années entre MENINX HOLDING et le constructeur automobile chinois SAIC (pour Shanghai Automotive Industry Corporation, classé 8ème mondial), le succès remporté par la commercialisation des véhicules Morris Garage (MG) en Tunisie a encouragé les deux partenaires à développer leur collaboration à travers un nouvel accord.

Et c’est en présence de Youssef Chahed que cet accord a été signé par Mehdi Tamarziste et M. Lin, respectivement directeur général de MENINX HOLDING et directeur des opérations à l’international chez SAIC. L’objectif visé par ce partenariat est de faire de la Tunisie la plateforme industrielle et commerciale automobile de SAIC au niveau régional.

Concrétisation du partenariat

Une commission sino-tunisienne constituée pour le projet inclut des acteurs politiques et économiques des deux pays et a pour mission d’étudier la faisabilité de ce projet en Tunisie. Le projet sera officiellement lancé lorsque ladite commission donnera son aval.

A l’issue de la signature de cet accord, Mehdi Tamarziste a déclaré que «ce partenariat public-privé permettra à la Tunisie de devenir un hub automobile régional. L’intérêt que nous porte la Chine confirme que notre pays possède tous les atouts pour remporter un tel pari».

A propos de MENINX HOLDING

MENINX HOLDING est une société d’investissement qui gère un portefeuille d’investissements diversifiés. Elle investit sur le long terme à travers trois pôles d’activités : MENINX Bourse (dédiée aux participations en Bourse de la holding); MENINX Capital (qui investit dans les secteurs du retail, du digital et de l’éducation); et MENINX Patrimoine (qui regroupe les investissements immobiliers de la holding).

A propos de SAIC

Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), est l’un des plus importants constructeurs automobiles chinois. SAIC est le leader du marché automobile chinois, lui-même premier marché automobile mondial. Les activités principales de SAIC comprennent: la R&D, la production et la commercialisation de véhicules destinés aux particuliers et aux professionnels ainsi que la vente de pièces de rechange.