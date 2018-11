Le groupe automobile Meninx Holding a achevé l’étude technique relative à la création d’une usine de production des voitures de marque Morris Garage (MG), en Tunisie, pour produire 100.000 unités annuellement, destinées à l’exportation vers les marchés africains et européens. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, publié samedi 10 courant.

L’accord de partenariat signé le 4 septembre 2018 à Pékin entre Meninx Holding et le constructeur automobile chinois SAIC, en marge du 3ème sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, a été au centre de l’entretien qu’à eu vendredi le responsable des investissements du groupe, Zakaria Belkhouja, avec le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani.

Six mille emplois directs et indirects seront crées dans le cadre de ce projet, dont les investissements s’élèvent à 100 millions de dollars (288 millions de dinars) et qui fera de la Tunisie, un pôle industriel et commercial de l’industrie d’automobiles en Afrique du Nord, d’après le communiqué. Une équipe de travail au sein du ministère sera créée pour assurer le suivi de la réalisation du projet.

En 2017, les ventes du constructeur automobile SAIC ont atteint près de 7 millions véhicules.