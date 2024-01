Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers et leader du marché automobile en 2022 se réjouit d’annoncer sa position de leader incontesté sur le marché automobile tunisien pour la deuxième année consécutive. Cette réussite vient renforcer la vision et l’engagement constants de l’entreprise envers l’excellence, l’innovation et le service à la clientèle.

Cette année, Hyundai Tunisie a également été couronnée par la prestigieuse distinction “Service Client de l’Année 2024” pour la troisième année consécutive. Cette reconnaissance témoigne de l’engagement inébranlable de la marque à fournir des services inégalés, en donnant la priorité aux besoins et à la satisfaction de ses clients.

Pour la deuxième année consécutive, Hyundai Tunisie s’est vu décerner la distinction de « L’Entreprise qui respecte les droits des consommateurs », démontrant son engagement en matière de transparence, d’éthique commerciale et de respect des droits des consommateurs, renforçant ainsi la confiance des clients dans la marque.

“Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ces prestigieuses distinctions pour la deuxième année consécutive. Cela témoigne de notre engagement continu en faveur de l’excellence, l’innovation et la satisfaction de nos clients. Ces reconnaissances ne font que renforcer notre détermination à continuer d’élever les normes de l’industrie automobile en Tunisie. Nous remercions nos clients pour leur confiance continue et le dévouement exceptionnel de notre équipe performante ainsi que notre réseau compétent composé de 20 agences ” déclare M. Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

Avec son dévouement sans faille envers sa clientèle et sa détermination à maintenir sa position de leader dans le secteur automobile, Hyundai Tunisie renforce son engagement à fournir des produits haut de gamme et des services inégalés. Ce triomphe constitue une preuve indéniable du statut de référence de la marque sur le marché automobile tunisien, soulignant son engagement en faveur de l’innovation, de l’excellence et de la plus grande satisfaction du client.