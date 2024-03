Le chef du gouvernement Ahmed Hachani s’est entretenu, jeudi à Paris, avec le premier ministre français Gabriel Attal.

Hachani effectue une visite de travail en France du 28 février au 1er mars à l’invitation de son homologue français.

Le chef du gouvernement a évoqué, à cette occasion, les liens historiques et de coopération unissant la Tunisie et la France dans tous les domaines. La Tunisie œuvre à consolider et diversifier ces relations, a-t-il dit.

Et d’ajouter qu’”aucune partie soit-elle ne peut porter atteinte à la solidité des liens qui unissent les deux pays puisque leurs bases sont solides et immuables”.

De son côté, le premier ministre français a indiqué que cette visite constitue une occasion pour mettre en exergue la solidité des relations franco-tunisiennes, réitérant l’impératif de les renforcer et de les booster afin de relever les défis géopolitiques, économiques, culturels et ceux liés à la migration pour le bien des deux pays.

Les relations singulières qui unissent la Tunisie et la France dépassent tous les aléas. Elles dépassent même les hommes, a-t-il dit.

La Tunisie est un partenaire stratégique, a indiqué Gabriel Attal, qui a souligné, selons des médias français, qu’il allait “remobiliser le dispositif français de garantie export qu’est Export France pour faciliter l’exportation de céréales françaises vers la Tunisie”.

Il a appelé à la nécessité de multiplier les visites et d’échanger les expertises dans les domaines d’intérêt commun. Il s’agit aussi d’encourager les hommes d’affaires tunisiens et français à investir et à œuvrer pour réaliser le développement.