La Plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), hébergée et gérée par le Fonds international pour le développement agricole (FIDA), accompagne le Gouvernement de la Tunisie, à travers le Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime (MARHP) représenté la Direction Générale du financement des investissements et des organismes professionnels (DG/FIOP), dans l’élaboration d’une étude d’évaluation holistique des risques agricoles pour la filière oléicole et la filière céréalière. Les résultats préliminaires de cette étude seront présentés et discutés avec les parties prenantes lors d’un atelier de restitution des résultats qui aura lieu du 29 au 01 mars 2024 à l’hôtel Novotel à Tunis.

En affichant une croissance annuelle moyenne de 1,21 % au cours de la période 2015-2022, supérieure à celle de l’ensemble de l’économie qui a seulement progressé de 0,79% annuellement sur la même période, le secteur agricole en Tunisie détient une importance vitale et constitue une des principales sources de croissance économique du pays. De même, l’agriculture tunisienne continue de contribuer à 14 % de l’emploi total. Toutefois, la Tunisie est en proie à de multiples risques, notamment dues aux périodes de sécheresse qui ont tari les réservoirs tunisiens pendant quatre années consécutives, menaçant les récoltes qui sont essentielles à l’économie du pays et rendant cruciale l’importance d’une meilleure gestion des risques agricoles dans le pays.

C’est dans ce cadre que le gouvernement tunisien, représenté par le MARHP, a approuvé, en avril 2023, le lancement du processus PARM dans le pays. La première phase du processus a permis de cibler la filière oléicole et la filière céréalière comme les deux filières sur lesquelles focaliser l’étude d’évaluation des risques. Celles-ci ont été choisies en fonction de leur importance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et socio-économique du pays, leur exposition aux risques agricoles et leur valeur au sein de la politique agricole nationale.

Les résultats préliminaires de l’étude d’évaluation des risques seront présentés du 29 au 01 mars 2024, lors d’un atelier de restitution des résultats et de partage de connaissances et d’expériences. L’objectif étant de collecter les contributions des parties prenantes et de la partie gouvernementale pour la prise en compte de l’expertise locale et l’enrichissement de l’étude.

Le dialogue avec le Gouvernement et les partenaires techniques financiers permettra d’identifier les priorités clés pour la gestion des risques agricoles afin d’ouvrir la voie aux prochaines étapes du processus PARM notamment, l’identification des outils de GRA en réponse aux risques prioritaires identifiés et le soutien à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme d’investissement dans la gestion des risques agricoles identifiés dans les filières sélectionnées (Oléicole et Céréalière).

La PARM est une initiative du G20 créée en 2013 avec pour mandat de permettre l’intégration d’une approche holistique de gestion des risques agricoles (GRA) dans la planification politique, les capacités institutionnelles et les investissements dans le secteur agricole des pays en vue de quitter une culture de faire face aux catastrophes pour se tourner vers une gestion intelligente des risques et soutenir le renforcement de la résilience du secteur agricole avec une approche de genre.

La Plateforme représente un partenariat multipartite mondial unique et stratégique dans le domaine de la gestion des risques agricoles. Elle est financée par le Fonds international de développement agricole (FIDA), la Commission européenne (CE), l’Agence française de développement (AFD) et la Coopération italienne au développement (AICS).