Le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani a rencontré, jeudi soir, au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris, les chefs de missions consulaires tunisiennes et les représentants des organismes tunisiens en France, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et de la ministre de l’économie et de la planification, Feryel Ouerghi Sebai.

Le chef du gouvernement a, à cette occasion, pris connaissance des préoccupations et revendications des chefs de missions consulaires ainsi que de leurs propositions en vue de promouvoir leurs rôles au service de la communauté tunisienne établie en France.

A cette occasion, Hachani a rendu hommage aux diplomates tunisiens pour les efforts qu’ils déploient dans l’encadrement des Tunisiens à l’étranger, soulignant la nécessité d’améliorer la qualité des services qui leur sont fournis afin de répondre à leurs attentes.

Le chef du gouvernement a eu, également, une rencontre avec les représentants des organismes tunisiens d’appui accrédités en France au cours de laquelle il a souligné la nécessité de multiplier les efforts et de parfaire la coordination pour bénéficier des opportunités offertes dans divers domaines.

Hachani avait, auparavant, rencontré des élus franco-tunisiens ainsi que deux représentants de la communauté tunisienne en France à l’Assemblée des Représentants du peuple (ARP).

Il a appelé les élus franco-tunisiens à saisir toutes les opportunités qui se présentent pour défendre leur pays d’origine, la Tunisie, et rehausser son image à l’étranger.

De leur côté, les élus ont exprimé la disposition de contribuer à faire connaître la Tunisie et ses richesses, affirmant avoir de nombreuses idées et propositions qu’ils souhaitent mettre en œuvre pour promouvoir la coopération entre la Tunisie et la France dont des convention de coopération entre des régions françaises et tunisiennes.