Le Comité chargé du pacte de partenariat pour la promotion de la compétitivité du secteur automobile et de l’équipement automobile en Tunisie a tenu sa première réunion vendredi dans le cadre des plans visant à doubler les exportations du secteur à 14 milliards de dinars d’ici 2027.

La réunion du Comité a été présidée par la cheffe du cabinet du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Ahlem Béji Sayeb, en présence des représentants des ministères et structures concernés du secteur et de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).

Ce comité vise à relancer les procédures émanant de ce pacte, signé le 6 juillet 2022, et à contribuer à l’amélioration du climat des affaires du secteur dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’industrie et l’innovation d’ici 2035.

La Tunisie envisage de porter la valeur des investissements dans le secteur des composants automobiles à 22% du PIB en 2027, contre 12% en 2019.

Elle s’attache également à mobiliser d’importants investissements dans le secteur de l’industrie automobile à travers la réalisation d’un projet de fabrication de véhicules électriques à haut contenu technologique d’une valeur d’environ 300 millions d’euros.

Elle ambitionne, dans ce même cadre, d’attirer des investisseurs de renommée mondiale pour injecter leurs capitaux dans la fabrication de composants automobiles de niveau I avec un investissement d’environ 100 millions d’euros, outre le parachèvement de la mise en place des centres de compétence et/ou de recherche et développement ainsi que la création de 60 mille postes d’emplois supplémentaires.

La Tunisie aspire également à élever le taux d’intégration nationale de l’industrie automobile de 38% à 48% en 2027, avec la diversification des chaînes de valeur et la hausse du taux d’encadrement à 19% en 2027.