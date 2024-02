Ennakl‘’embarque’’ les experts auto relevant de la Ftusa dans un training sur les meilleures pratiques mécaniques. De la sorte, les deux parties pourraient harmoniser, leurs référentiels. Une première sur la place. Un partenariat gagnant-gagnant.

Ennakl Automobile et la Ftusa ont signé une convention technique d’un genre nouveau. Ennakl assurera un cycle de formation aux experts autos de la Ftusa pour trois modules distincts. Les deux parties ont su concilier leurs intérêts et aller vers une voie de synergie et meilleur effet ‘’Couple moteur’’. Ennakl automobile possède un centre de formation de Top niveau. Pour sa part la Ftusa, instruite des soucis des compagnies d’assurances, par remontée des flux, était dans l’expectative d’une telle démarche. Tous deux conviennent de l’opportunité de cette collaboration. En optant pour cette opération d’auto allumage, tous deux contribuent à un saut de palier pour la qualité de service sur la place.

Ennakl carbure …

L’industrie automobile évolue à grande vitesse. La modélisation connait une prolifération technique et technologique accélérée. Toutes les marques appuient sur le champignon et s’alignent sur les tendances lourdes du marché. Le SUV envahit les chaines de montage et les routes. Les carrosseries s’habillent d’alliages nouveaux. Les modèles hybrides sont déjà bousculés par les véhicules électriques. Et dans tout cet univers changeant, Ennakl automobile, distributeur de marques de prestige, adapte son service après vente en conséquence. L’enseigne a reconfiguré la prise en mains de sa clientèle sous tous rapports et jusqu’au service de réparation. Evidemment quand la technologie progresse, les besoins en réparation nécessitent une mise à niveau en cohérence avec la sophistication mécanique, rappelle sa Direction Générale.

…Et, Ftusa assure !

Et les normes sont constamment en logique de ‘’Up Grading’’. Cela concerne aussi bien la nature des équipements d’intervention, que les types de contrôles à opérer, nous précisent les dirigeants d’Ennakl automobile. Il va sans dire que la qualification des techniciens est appelée à suivre le tempo et on voit bien qu’elle devient la clé de voûte de l’opération et l’enseigne prend la vague. De ce point de vueEnnakl, estime que la revalorisation du rapport à la qualité mécanique des véhicules, de leur entretien et de leur réparation interpelle les assureurs en cas de sinistralité. En effet les experts autos, désignés par les assureurs, regroupés au sein de la Ftusa, sont appelés en cas d’accident, à évaluer les dégâts. Et, c’est d’ailleurs sur la base de leur constat que l’on procède à l’indemnisation des propriétaires des véhicules endommagés. Et les principaux vecteurs de dommages ayant été identifiés conjointement par Ennakl automobile et Ftusaont déterminé les trois modules de formation. Ceux-ci concerneront en premier, les véhicules électriques. Nouveaux venus sur le marché la familiarisation des experts autos avec ce nouveau ‘’concept car’’ se justifie amplement. Puis vient le module relatif à la sécurité auto et à ses divers composants. Enfin l’exploration des divers éléments des carrosseries autos vient fermer la marche.

Ennakl automobile fait usage d’un marketing avisé

Familiariser les experts autos aux meilleures pratiques de maintenance et de réparation est un saut de palier destiné à une meilleure prise en mains des clients. Ennakl recourt à la technique de marketing dite ‘’PULL’’. Quand l’enseigne se montre proactive, elle peut s’attendre en retour à une meilleure fidélisation de sa clientèle. La mise en route de leur partenariat contribuerait, à améliorer les rapports entre les assureurs et leurs clients. Ennakl et Ftusa participent à diffuser la culture de la qualité de service. Et cela ne manquera pas de diffuser dans la profession et Ennakl en gardera une certaine avance. Naturellement les autres opérateurs du marché finiront par rallier cette dynamique. Et là on se souvient que concurrence, en anglais se dit competition. Ennakl et Ftusa accomplissent une œuvre méritoire qui profite à tous.