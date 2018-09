64 infractions économiques, dont 24 liées à la hausse illégale des prix, 19 au non affichage des prix, 10 au refus de vente ainsi que d’autres infractions ayant trait à la vente conditionnée et à la commercialisation d’une marchandise d’origine inconnue, ont été relevées, suite à une campagne de contrôle menée dans les librairies et les grandes surfaces commercialisant les fournitures scolaires, par les services de la Direction des enquêtes économiques relevant du ministère du Commerce en collaboration avec les directions régionales du commerce du Grand Tunis, Nabeul et Bizerte.

Cette campagne, menée le jeudi 30 août 2018 par 19 équipes de contrôle dans 31 zones des gouvernorats du Grand Tunis, a abouti, selon un communiqué publié vendredi 31 août par le ministère du Commerce, à la saisie de 475 cahiers scolaires subventionnés et de 233 trousses scolaires d’origine inconnue.

Par ailleurs, le ministère indique que les campagnes de contrôle se poursuivront au niveau des circuits de distribution, des grandes surfaces et des espaces parallèles dans les différents gouvernorats durant la rentrée scolaire.