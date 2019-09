Voici les conseils prodigués par le ministère de la Santé aux parents d’élèves:

acheter les fournitures scolaires portant le nom du fabricant et la composition du produit” et qui sont mis en vente dans les circuits organisés et contrôlés;

éviter les fournitures scolaires conçues sous forme de produits alimentaires (une gomme sous forme de fruit ou bonbon une colle forte sous forme de biberon ou boisson par exemple) et qui peuvent provoquer l’intoxication des enfants,

acheter une colle à usage scolaire.

Ces recommandations font suite à la campagne de contrôle sanitaire et économique des fournitures scolaires dans les différents circuits de distribution tout en focalisant sur le contrôle des circuits parallèles et des étalages anarchiques, lancée conjointement par les ministères de la Santé, de l’Intérieur et du Commerce, mardi 10 septembre 2019.

Une cinquantaine d’équipes de contrôles mixtes regroupant des représentants des ministères de la santé, du commerce et de l’intérieur prennent part à cette campagne pour saisir les fournitures scolaires qui représentent un danger sur la santé des enfants et ce, conformément à la loi en vigueur.