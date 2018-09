Des citoyens dénoncent la hausse excessive des prix des fournitures scolaires en déphasage avec le pouvoir d’achat notamment pour les familles qui ont plus d’un enfant à l’école.

Dans les librairies, les espaces commerciaux, les citoyens se plaignent de la hausse vertigineuse des prix des cartables et autres fournitures scolaires avec une détérioration de la qualité.

Les prix des cahiers subventionnés pour cette année scolaire ont été fixés comme suit : 200 millimes pour le cahier de 12 pages, 350 millimes (24 pages), 750 millimes (48 pages), 1150 millimes (72 pages), tandis que les prix des livres d’enseignement primaire varient entre 6,600 D et 26,800 D; les livres d’enseignements de base et de secondaire sont entre 39,500 D et 59,850 D: les prix des cartables varient entre 30 et 200 D selon la qualité.

Selon un reportage de l’agence TAP, des parents d’élèves ont affirmé ne pas avoir de choix que d’aller vers vers le marché informel, notamment souk Boumendil qui “offre des produits à des coûts plus réduits”.

Ils soulignent être conscients des effets sanitaires négatifs de l’utilisation des fournitures scolaires non conformes aux normes, comme la pâte à modeler, les produits de coloriage…

Mohamed Sarsar, propriétaire de librairie depuis plus de 10 ans, a mis l’accent sur la stagnation de son activité par rapport à la dynamique enregistrée au niveau des marchés parallèles. Selon lui, le coût des fournitures scolaires à partir de la première année primaire jusqu’au la quatrième année secondaire varie entre 120 et 175 dinars avec le cartable.

Au niveau du marchés parallèle, les prix sont beaucoup plus bas, vu que les commerçants payent pas d’impôts ou de loyers, a-t-il encore précisé.

Le directeur général de l’Institut national de la consommation (INC), Tarek Ben Jazia, avait indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP que par rapport à la rentrée scolaire 2017/2018, le coût a augmenté de 11%, voire de 24%, selon le niveau et les composantes.

Ben Jazia avait ajouté que l’INC comme chaque année calcule le coût approximatif de la rentrée scolaire, sur la base de la marge des prix dans les plus importants points de vente en plus des données relatives aux demandes du cadre éducatif, selon chaque niveau scolaire.

En ce qui concerne le niveau primaire, le coût de la rentrée scolaire (livres, cahiers et fournitures scolaires) pour l’année scolaire 2018/2019, varie entre 52 d,200 pour la première année et 97 d,755 pour la sixième année.

Pour le collège, le coût est estimé entre 88,950 D et 95,790 D, alors que pour le secondaire il varie entre 89,900 D pour la première année secondaire et 102,395 D pour la quatrième année.

En incluant le cartable et le tablier, le coût total de la fourniture pour les élèves du primaire varie entre 111,900 D et 170,755 D alors que celui pour les collégiens est entre 159,690 D et 166,530 D, et pour les élèves du secondaire est estimé entre 152,400 D et 165,280 D.