Une association FLAM Sahel vient de voir le jour à Sousse. Elle est l’antenne en Tunisie de la structure éponyme dont l’objet est, selon son site web, de proposer «des activités de consolidation du français comme langue maternelle (activités manuelles, ludiques, sportives, artistiques, ou encore des ateliers théâtre, photo, cuisine, musique, etc.) et des activités sur les cultures française et francophones» aux enfants âgés de 5 à 16 ans.

Ne prétendant pas se substituer à l’enseignement scolaire, les associations FLAM ont pour mission «d’assurer un bain linguistique et culturel dans un cadre extrascolaire complémentaire».

FLAM Sahel a été lancée par une équipe composée de Français Gaetti (conseiller consulaire, président), Fatma Regaya (secrétaire générale) et Ramzi Regaya (trésorier général).