Fimer (géant mondial spécialisé dans la production électrique et d’onduleurs pour systèmes photovoltaïques à grande échelle et des produits de soudure industriels) et Elec El Djazair (groupe public industriel algérien) viennent de signer un protocole d’accord pour la construction de centrales photovoltaïques en Algérie.

En effet, dans un communiqué, l’entreprise italienne précise que «le protocole d’accord entre les deux parties prévoit un programme de collaboration structuré, qui comprend la production et la mise en service de la centrale électrique Inverter pour la mise en œuvre du programme décennal de développement de l’énergie solaire lancé par gouvernement en mars dernier».

Ledit programme s’inscrit dans le cadre du Plan national du développement des énergies renouvelables du gouvernement algérien, explique le site web français afrique.latribune.fr.

Dans le cadre de cet accord, il est prévu l’installation de 22.000 mégawatts au cours des 10 prochaines années, dont 13.500 mégawatts seront d’origine solaire photovoltaïque.

Concernant le projet proprement dit, il est conduit par le groupe public algérien Elec El Djazair -qui regroupe 19 filiales et 5 entreprises à participation minoritaire, dont les spécialités sont la production et la commercialisation de produits électroniques, électro-domestiques, électriques et de télécommunication.

Par ailleurs et toujours selon le site français, à travers ce contrat, Fimer s’imposer d’abord en Afrique du Nord, puis dans le reste du Continent, sachant qu’il est déjà présent (indirectement) en Egypte, Zambie, Congo Brazzaville…