Les procédures nécessaires pour la réalisation d’un nouveau projet de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, doté d’une capacité de 100 mégawatts à la région Mezouna, au gouvernorat de Sidi Bouzid, ont été au centre d’une rencontre, tenue mercredi, entre Wael Chouchane, le secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, et Ann-Mari Lillejord, la vice-présidente de la société norvégienne « Scatec », spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables.

Par la même occasion, les deux responsables ont passé en revue les projets de coopération entre le département de l’Industrie, des Mines et d’Energie, et la société Scatec. Ils ont examiné, ainsi, le niveau d’avancement de la réalisation des deux projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque dans les gouvernorats de Tozeur et de Sidi Bouzid. Chacun de ces deux projets sera doté d’une capacité de production s’élevant à 50 mégawatts.

Il importe de noter que la société Scatec a fait part de sa volonté de participer aux appels d’offres pour des projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (énergie solaire et énergie éolienne) au cours de la période à venir.