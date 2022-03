Tunisie : Mise en exploitation de la centrale photovoltaïque “Tozeur 2”

La centrale photovoltaïque “Tozeur 2”, dotée d’une capacité de production de 10 mégawatts vient d’entrer en exploitation, moyennant un investissement d’une valeur de 25 millions de dinars.

Cette nouvelle centrale vient renforcer la production de la première station “Tozeur 1”, pour atteindre une capacité totale de 20 mégawatts. Les deux centrales devront fournir un tiers des besoins du gouvernorat en électricité, soit l’équivalent de la consommation d’environ 18 000 familles.

Financées par la Banque allemande de développement, ces centrales ont été mises en œuvre par la Société Tunisienne de l’électricité et du Gaz (STEG).

La ministre de l’Industrie,des mines et de l’énergie, Neila Gongi Nouira a fait savoir que la centrale exploitera sa capacité totale vers la fin 2023 contribuant ainsi à la réduction de la facture de consommation des citoyens, outre la création d’emplois.

Elle a, également, évoqué les projets qui seront mis en place dans le cadre des programmes de l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie (ANME) moyennant un financement allemand pour favoriser la transition énergétique du pays.

Il s’agit, notamment, de l’installation de panneaux solaires au niveau de la plupart des institutions publiques; telles que les hôpitaux et les mosquées ainsi que dans le secteur du tourisme, a t-elle affirmé.

Et d’ajouter que le ministère de l’Industrie oeuvre à généraliser cette expérience pilote dans les autres régions, d’autant plus que ce type de projet favorise le développement du tissu industriel lié aux équipements solaires et au matériel et la création d’emplois.