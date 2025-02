La Côte d’Ivoire lancera une centrale photovoltaïque de 52 MWc à Ferkessédougou

La Côte d’Ivoire se dotera prochainement d’une centrale photovoltaïque, d’une capacité totale de 52 MWc, et qui verra le jour dans la ville de Ferkessédougou dans le nord du pays.

Financé à hauteur de plus de 62,5 millions d’euros, par PFO Energies, avec le soutien de partenaires institutionnels, tels que la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Fonds EAAIF, ce projet s’inscrit dans la stratégie de transition énergétique de la Côte d’Ivoire qui ambitionne de porter à 42% la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays à l’horizon 2030.

Aménagé sur une superficie de 70 ha, cette centrale comptera quelque 73.341 panneaux solaires et devra produire annuellement près de 90 GWh, permettant ainsi d’alimenter quelque 370 mille foyers, rapporte, mardi, l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP), soulignant que l’impact environnemental de ce projet sera significatif, avec une réduction des émissions de CO2 estimée à 39.000 tonnes par an.

Ce projet dont la mise en service est prévue pour fin 2025, générera aussi plus de 600 emplois locaux pendant la phase de construction, outre le fait qui des initiatives sont prévues à cet effet afin de contribuer au développement régional, ajoute la même source.

Ce projet sera réalisé à 100% par un investisseur privé ivoirien et contribuera à enrichir la part de production d’énergie renouvelable en Côte d’Ivoire dans le but d’atteindre le tax souhaité à l’horizon 2030, s’est félicité le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly notant que la production solaire total de la Côte d’Ivoire attendra les 600 MW d’ici 2030.

Après Ferké Solar, d’autres centrales photovoltaïques verront le jour à “Bondoukou”, “Korhogo”, “M’Bengué”, “Katiola”, “Tengréla”, “Kong”, “Touba”, “Sérébou”, “Soubré”, “Odienné” et “Mankono”, confirmant ainsi l’engagement de la Côte d’Ivoire en faveur des énergies renouvelables.