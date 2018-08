Elaborer immédiatement le programme Eté 2019 pour l’approvisionnement en eau potable, en plus du lancement du plan directeur de la SONEDE (Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux) en matière d’approvisionnement en eau potable au niveau du gouvernorat de Gafsa, telles sont les principales décisions prises lors d’une réunion, tenue vendredi 3 août, au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche; réunion à laquelle ont pris part, entre autres, les ministres de l’Agriculture, des Finances et de l’Energie, et consacrée à débattre des problématiques de l’approvisionnement en eau potable dans la région de Gafsa.

A l’issue de cette rencontre, le ministère de l’Agriculture indique, dans un communiqué, que les différentes parties se sont également mises d’accord pour poursuivre le travail des commissions locales en vue de faire face au phénomène de raccordement anarchique au réseau de la SONEDE, d’intensifier la lutte contre le forage anarchique et tous les dépassements. Il s’agit, en outre, d’élaborer d’un projet de loi visant à criminaliser l’exploitation illégale des ressources en eau et en électricité.

Et ce n’est pas tout, car les participants à la réunion ont, aussi, décidé de former une équipe composée des représentants de la CPG (Compagnie des phosphates de Gafsa) et de la SONEDE pour préparer le dossier relatif au programme de transfert de l’eau de la station de dessalement de Sekhira, avant la fin du mois de septembre 2018; lequel projet sera présenté lors de la Conférence internationale sur le partenariat public-privé.

Parmi les décisions annoncées figurent l’accélération de la réalisation du programme des stations de dessalement des eaux souterraines décidé en faveur du gouvernorat Gafsa, particulièrement à Redeyef, Om Larayes, Métlaoui, et les projets du Gafsa-nord, El Ktar et El Mdhilla avec un coût global de 62 millions de dinars.

En outre, il a été décidé d’élaborer un programme global pour renforcer le forage des puits dans le gouvernorat de Gafsa et d’accroître l’efficacité des réseaux relevant de la SONEDE et d’accélérer la réparation des pannes.

A noter que la rencontre a aussi enregistré la présence du secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, du gouverneur de Gafsa, des pdg de la CPG, de la SONEDE et de la STEG, ainsi que du commissaire régional de développement agricole de Gafsa…