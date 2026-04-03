Le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, chargé des Eaux, Hamadi El Habib, a effectué vendredi une visite de travail dans le gouvernorat de Siliana.

Cette visite a été l’occasion d’inspecter plusieurs projets hydrauliques dans les délégations de Bargou, Siliana-Nord, Gaâfour, Kesra et Rouhia, et d’examiner les problématiques liées à l’approvisionnement en eau potable dans la région.

Le Secrétaire d’État a commencé sa tournée par le projet du forage profond « Ferna 1 – Bou Assoud » à Bargou, avant de s’enquérir de l’avancement du forage exploratoire « Aïn Zrig » à Gaâfour.

Il a également procédé à l’inauguration du projet d’approvisionnement en eau potable de la localité d’Argoub El Kholça et au lancement des travaux de réhabilitation du système hydraulique d’Argoub Ezzarour, relevant de la délégation de Siliana-Nord.

La visite s’est poursuivie sur les sites des forages profonds « El Gria 3 », « Boutouijine 1, 2 et 3 » et « Beni Abdallah » à Kesra, ainsi qu’au forage de « Deliouat » à Rouhia.

De son côté, le chargé de la direction générale du Génie rural et de l’exploitation des eaux au ministère de l’Agriculture, Kamel El Meddeb, a précisé dans une déclaration à l’agence TAP, que la Tunisie compte 2 732 groupements d’intérêt collectif (GIC) dont les principales difficultés résident dans la gestion.

Il a, dans ce cadre, annoncé qu’un programme a été mis en place pour redynamiser ces groupements à travers un rééchelonnement de leurs dettes auprès de la STEG, s’élevant à environ 500 mille dinars, sur une période de 7 ans.

El Meddeb a ajouté que sur les 382 groupements actuellement à l’arrêt, plus des trois quarts devraient reprendre leurs activités d’ici l’été, après la levée des obstacles financiers et techniques avec la SONEDE et la STEG.

Pour sa part, le Président-directeur général de la SONEDE, Abdelhamid Mounja, a souligné que ces visites de terrain s’inscrivent dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale 2026, visant à trouver des solutions urgentes pour les zones présentant un déficit hydrique.

Il a précisé que les nouveaux puits qui sont en état de forage sont de nature à renforcer la nappe phréatique, enchainant que le projet d’Argoub El Kholça, destiné à 500 habitants, a déjà été achevé et que l’approvisionnement effectif débutera avant le 15 mai prochain. Enfin, Mounja a affirmé que le renforcement des ressources en eau à Kesra au profit de 4 600 abonnés garantira un approvisionnement régulier durant l’été 2026, contrairement aux années précédentes marquées par des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable.